Получение номера PESEL

Что такое номер PESEL?

Номер песель – это одиннадцатизначный числовой символ, который позволяет легко идентифицировать человека, у которого он есть. Номер PESEL содержит дату рождения, порядковый номер, обозначение пола и контрольный номер.

Что означают цифры в номере песель?

Каждая из 11 цифр в номере PESEL имеет свое значение. Их можно разделить следующим образом:

RRMMDDPPPPK

RR – это 2 последние цифры года рождения,

МM-это месяц рождения (у людей, родившихся после 1999 года, стоит первая цифра 2 или 3, январь-сентябрь стоит цифра 2, октябрь-декабрь стоит цифра 3),

DD-это день рождения,

PPPP – это порядковый номер, обозначающий пол. У женщины последняя цифра этого числа четная (0, 2, 4, 6, 8), а у мужчины-нечетное (1, 3, 5, 7, 9),

K – это контрольная цифра.

Пример: PESEL 810203PPP6K принадлежит женщине, родившейся 3 февраля 1981 года, а PESEL 761115PPP3K – мужчине, родившемуся 15 ноября 1976 года.

Для чего нужен песель?

Первое что спросят у вас при походе в больницу это номер песель. При открытии банковского счёта Вам так же необходимо иметь номер песель.

При покупке или аренде автомобиля.

Номер PESEL необходим при трудоустройстве для расчёта налогов и социальных отчислений.

Хотите зарегистрировать фирму? Вам тоже необходимо иметь номер песель.

Вашего ребенка необходимо устроить в садик или школу? То ребёнку так же будет необходим номер песель.

Ситуаций где необходим номер песель очень много, и лучше всегда иметь его при себе.

