Что такое номер PESEL?
Номер песель – это одиннадцатизначный числовой символ, который позволяет легко идентифицировать человека, у которого он есть. Номер PESEL содержит дату рождения, порядковый номер, обозначение пола и контрольный номер.
Что означают цифры в номере песель?
Каждая из 11 цифр в номере PESEL имеет свое значение. Их можно разделить следующим образом:
RRMMDDPPPPK
RR – это 2 последние цифры года рождения,
МM-это месяц рождения (у людей, родившихся после 1999 года, стоит первая цифра 2 или 3, январь-сентябрь стоит цифра 2, октябрь-декабрь стоит цифра 3),
DD-это день рождения,
PPPP – это порядковый номер, обозначающий пол. У женщины последняя цифра этого числа четная (0, 2, 4, 6, 8), а у мужчины-нечетное (1, 3, 5, 7, 9),
K – это контрольная цифра.
Пример: PESEL 810203PPP6K принадлежит женщине, родившейся 3 февраля 1981 года, а PESEL 761115PPP3K – мужчине, родившемуся 15 ноября 1976 года.
Для чего нужен песель?
Первое что спросят у вас при походе в больницу это номер песель. При открытии банковского счёта Вам так же необходимо иметь номер песель.
При покупке или аренде автомобиля.
Номер PESEL необходим при трудоустройстве для расчёта налогов и социальных отчислений.
Хотите зарегистрировать фирму? Вам тоже необходимо иметь номер песель.
Вашего ребенка необходимо устроить в садик или школу? То ребёнку так же будет необходим номер песель.
Ситуаций где необходим номер песель очень много, и лучше всегда иметь его при себе.
Номер pesel
Пребывая в другой стране в течение месяца и дольше, гражданину приходится обзавестись документом, по которому его можно идентифицировать. В Польше этим документом становится номер pesel. Те, кто не сталкивался с административными особенностями других стран, недоумевают: pesel в Польше — это что? По факту, pesel – главный документ, который предъявляет в Польше недавно приехавший гражданин с паспортом другой страны. Песель позволяет:
- открыть счет в польском банке, что удобно тем, кто удаленно работает на европейскую страну или США;
- оформить трудоустройство в соответствии с местными законами;
- прибегнуть к услугам страхования жизни, имущества;
- получить медицинскую помощь;
- пользоваться общественным транспортом через транспортные карты;
- стать получателем пособия;
- совершать сделки с автомобилями, брать кредит, ипотеку;
- сдавать налоговую отчетность о доходах на территории Польши.
Если получить песель, жизнь в Польше становится несоизмеримо легче — вы можете рассчитывать на медицинскую помощь, банковское обслуживание и другие атрибуты жизни современного человека, например, заказы в интернет-магазинах с оплатой в рассрочку. Заполнить песель легко, но этим не занимается претендент. В 11-значном коде скрыты дата рождения и пол человека, порядковый номер и контрольная цифра. Контрольная цифра позволяет проверить подлинность pesel; она нужна не меньше, чем все остальные номера. Чтобы сделать pesel, необходимо обратиться в муниципалитет по месту пребывания и указать в заявлении, для чего вам необходим идентификационный номер.
Получить песель через компанию «MIGRANT SUPPORT»
Прибывая в новую страну, любого новичка волнуют закономерные вопросы, на что и где он будет жить, как получить pesel и избежать типичных для иммигрантов проблем. К сожалению, в оформлении даже простых документов могут быть подводные камни. Компания «MIGRANT SUPPORT» поможет вам получить песель, и не только. Мы разъясним, какие документы понадобятся для жизни в Польше, подготовим для вас необходимые заявления, поможем оформить ВНЖ, выполним грамотный присяжный польский перевод, сопроводим для фотографирования и снятия отпечатков пальцев, поможем вам обосноваться в стране до получения гражданства. С компанией «MIGRANT SUPPORT» вы почувствуете себя за рубежом, как дома. Пожалуйста, обращайтесь к нам с вопросами в Viber и WhatsApp, пишите на нашу электронную почту. Мы всегда рады помочь гражданам России, Беларуси, Украины а так же других стран с релокацией в Польшу.
PESEL в Польше: ключ к успешному бизнесу
В современном мире, где бизнес и технологии становятся все более важными, иметь номер PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) в Польше играет ключевую роль для развития и процветания вашей компании. PESEL – это не просто идентификационный номер, это мощный инструмент, который обеспечивает множество преимуществ и возможностей для предпринимателей.
Во-первых, обладая номером PESEL, у вас есть доступ к множеству государственных услуг и программ, которые могут быть важными для вашего бизнеса. Открытие банковского счета, получение финансовой поддержки, регистрация и ведение бухгалтерии – все эти процессы значительно упрощаются и ускоряются благодаря PESEL. Это позволяет вам сконцентрироваться на самом бизнесе, не тратя время на сложные административные процедуры.
Во-вторых, PESEL обеспечивает вам легкость и удобство взаимодействия с государственными органами и другими бизнесами в Польше. Отправка документов, подача заявлений, участие в государственных конкурсах – все это требует уникального идентификатора, и PESEL идеально подходит для этих целей. Благодаря PESEL, вы можете быть уверены в безопасности ваших данных и достоверности вашей личности при взаимодействии с другими организациями.
PESEL также важен для соблюдения законодательства Польши в области налогообложения и социального обеспечения. Он служит основным идентификатором вашей компании при заполнении налоговой декларации, регистрации сотрудников и выплате социальных взносов. Благодаря PESEL, вы можете быть уверены в точности и надежности ваших финансовых операций, что особенно важно для поддержания доверия со стороны клиентов и партнеров.
Наконец, имея PESEL, вы получаете доступ к широкому спектру бизнес-информации и статистических данных, которые могут быть полезными для развития вашего бизнеса. Эти данные могут помочь вам анализировать рынок и определять потребности и предпочтения клиентов, а также прогнозировать тренды и конкурентное окружение. Это позволяет вам принимать информированные решения и быть гибкими в адаптации к изменениям на рынке.
Номер PESEL в Польше – это необходимость для каждого бизнесмена. Он обеспечивает быстрый и надежный доступ к государственным услугам, удобство взаимодействия с органами власти и другими бизнесами, а также обеспечивает соблюдение законодательства в области налогообложения и социального обеспечения. Зная значимость и потенциал PESEL, вы можете использовать его в свою пользу, чтобы развиваться и успешно процветать в бизнесе.